Non solo pubblicità tradizionale e offerte last minute. Anche cinema e serie tv possono diventare un importante traino per il turismo in Sardegna.

Lo confermano i dati di Vamonos-Vacanze.it, noto portale di viaggi italiano, che afferma: “I nostri territori evocati nel cinema ed in televisione stimolano sempre di più la promozione del turismo e del viaggio in Italia. La potenza suggestiva del cinema sul grande e piccolo schermo si fa narrazione e stimola l’immaginazione, invogliando i cittadini di tutto il mondo a visitare il nostro Paese”.

E tra i luoghi che ne hanno tratto beneficio c’è anche la Sardegna. “È grazie al grande cinema che l’Italia – si legge sul portale -, attraverso le pellicole, è apprezzata oggi in tutto il mondo. Un trend che si sta rivelando ancora adesso molto efficace. Tant’è che, secondo i dati del Ministero del Turismo, il recente film La Sirenetta di Rob Marshall ha generato effetti positivi sui flussi turistici in Italia: la Sardegna, dove sono state girate diverse scene del film, ha registrato un’impennata di richieste di prenotazioni dall’estero del 216%”.

