Sulle Regionali 2024 sarde e sulla spaccatura del centrosinistra si è parlato a “L’aria che tira“, su La7, con Dario Nardella. Il sindaco di Firenze (in quota Pd) ha criticato la decisione di Renato Soru di andare in direzione opposta.

“Se Soru ama la Sardegna e io so che la ama, non posso credere che non ci sia una qualche possibilità, per non lasciare la Sardegna in mano a chi ha dimostrato già di non saperla governare. Spero che Soru non debba vivere di rimorsi: quando siamo divisi siamo più deboli”.

