Riccardo Milani nel 2022 ha pubblicato un docu-film, “Nel nostro cielo un Rombo di Tuono”, che raccontava la storia e le gesta calcistiche di Gigi Riva. Ai nostri microfoni raccontò come e quando nacque il progetto. E il suo rapporto, stretto, con il Mito Rossoblù.

In occasione della morte di Rombo di Tuono, contattato da Cagliaripad, Milani ha voluto ricordarlo con affetto.

“La scomparsa di Gigi è un dolore immenso. Ma Rombo di Tuono è per sempre. Gigi Riva è nell’Olimpo e ci rimarrà. Un privilegio averlo conosciuto e aver potuto raccontare la sua Storia. Quando si vuole portare un modello educativo, per i giovani e non solo, basta pensare alla sua vita . Non lo ringrazierò mai abbastanza. Avergli voluto bene è stata una delle cose più belle della mia vita”.

