Non solo lo stadio del Cagliari. I tifosi rossoblù non si accontentano e sui social è già partito il toto progetti per dedicare strade, piazze, ed edifici al Mito Gigi Riva.

Tra le proposte, anche quella di titolare al campione del Cagliari, di cui era presidente onorario, anche il Largo Carlo Felice, sostituendo persino la statua sul piedistallo con quella di Riva.

“A Cagliari siamo tutti d’accordo. La via più bella, quella che accoglie i turisti, gli studenti fuorisede, chi ritorna da un viaggio” scrivono sulla pagina Facebook Fan Club Gigi Riva. “Deve cambiare dedica – aggiugnono – e avere il nome di un Eroe, di una Leggenda, di un Mito che rappresenti tutti. Largo Gigi Riva”.

Centinaia i commenti a corredo del post, tra chi propone di titolare al campione rossoblù anche la statale 131 che collega l’Isola da nord a sud. “Gigi Riva è qualcosa di immenso per noi Sardi – scrive un utente -, giusta qualsiasi iniziativa diretta a consegnare il suo nome all’eternità. Tutti devono sapere chi era Gigi Riva, poi per i giovani è un esempio delle migliori virtù umane”. E ancora: “Largo Gigi Riva suona benissimo”, commenta un altro. “Sarebbe bello far girare una petizione popolare, una raccolta firme”, aggiunge un altro ancora.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it