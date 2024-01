Una dedica al Mito Gigi Riva arriva anche dalla parte più estrema del mondo, l’Antartide.

L’omaggio che scalda i cuori di tutti gli affezionati al campione rossoblù è di Marco Buttu, creator digitale e ricercatore per l’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf).

A corredo di due foto che lo ritraggono in “divisa” alla Concordia Station, scrive: “Nelle due settimane prima della partenza ho pensato spesso a Gigi Riva, intendevo passare al ‘suo ristorante’ per salutarlo, ma non c’è stato tempo. Mi rincuora il fatto che anche qua nell’Altopiano Antartico, nel luogo più remoto del pianeta, ci sia un suo fan club”.

