In arresto due residenti di Uta, un uomo di 38 anni e la sua convivente 30enne.

L’operazione è scattata nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 22 gennaio, da parte dei carabinieri della locale Stazione impegnati in attività di controllo del territorio a fini preventivi.

L’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare. All’interno dell’abitazione, dove era presente anche la convivente, disoccupata, i carabinieri hanno rinvenuto un chilo di marijuana, due piantine di marijuana, due bilancini di precisione, materiale vario per il confezionamento delle dosi e due proiettili calibro 38 special. Indosso alla donna, poi, sono stati rinvenuti anche alcuni grammi di marijuana.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro, mentre i due conviventi sono stati dichiarati in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, come disposto dal pm di turno sono stati collocati agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza per direttissima che verrà celebrata nella mattinata odierna al presso il Tribunale di Cagliari.

