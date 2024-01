Un ricordo commosso, quello di Beppe Tomasini a Radio Giornale Radio, che racconta un aneddoto del suo storico compagno di squadra Gigi Riva nel Cagliari campione d’Italia.

“È un momento molto triste” dice oggi Tomasini durante la trasmissione “L’Attimo fuggente” di Luca Telese e Giuliano Guida Bardi. “Gigi è stato davvero un grande – continua l’ex difensore rossoblù – ma non ha mai usato la sua grandezza per dimostrare qualcosa nei nostri confronti. Sono andato a trovarlo proprio venerdì sera, era tranquillo e felice. Abbiamo parlato del passato, della nostra squadra, delle gesta del nostro Cagliari. Lui sorrideva, e non è una cosa che faceva spesso”.

“Gigi era un amico, è stato il mio testimone di nozze: abbiamo vissuto insieme tutti i periodi più belli della nostra vita”, conclude Tomasini.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it