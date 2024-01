Oggi l’ultimo saluto al Mito Gigi Riva nella camera ardente che sarà allestita in giornata allo stadio di Cagliari.

I funerali invece si terranno domani pomeriggio nella Basilica di Bonaria, sempre in città. L’orario è per le 16, ma bisognerà attendere le conferme ufficiali per questioni di logistica.

Per i dettagli di apertura della camera ardente si attende l’ordinanza del sindaco Paolo Truzzu, ma dovrebbe essere aperta già a partire dalla tarda mattinata di oggi.

