“Riposa in pace mito”. Poche ma significative parole quelle del capitano storico Daniele Conti per rendere omaggio a Gigi Riva. Lui che come il campione di Leggiuno ha condiviso la scelta di vivere in Sardegna e diventarne bandiera nonostante fosse nato fuori.

Un percorso inverso ma altrettanto virtuoso per Nicolò Barella, ormai giocatore simbolo dell’Inter che proprio nella scuola calcio di Rombo di Tuono ha mosso i primi passi. “Sei stato e sarai sempre il nostro mito” ha scritto in una stories.

“Lui ci ha scelto. Noi lo abbiamo ammirato, amato, respirato” ha scritto invece Gianfranco Zola, un altro che ha saputo farsi amare ovunque sia stato.

E poi c’è il leader del Cagliari attuale, Claudio Ranieri, l’uomo dei miracoli che Riva in qualche modo ha convinto a tornare in Sardegna dopo trent’anni. “Quando ho avuto la possibilità di ritornare qui, sentire quelle parole ‘Claudio è uno di noi’ mi hanno commosso, fatto sentire speciale”.

