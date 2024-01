I Vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti intorno alle 12.10 in via del Giglio a Pittulongu. Una veranda annessa ad un’abitazione privata ha preso fuoco in circostanze da chiarire, mettendo in pericolo l’intera casa.

L’intervento delle squadre ha evitato che le fiamme si propagassero all’interno, limitandosi agli arredi e al tetto esterno. Non si segnalano feriti.

