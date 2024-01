Tantissimi comuni della Sardegna hanno omaggiato Gigi Riva e accolto l’invito della Regione ad esporre bandiere a mezz’asta nei palazzi pubblici.

Il primo è stato Mario Puddu, sindaco di Assemini, che sul suo profilo social ha recato un semplice messaggio: “Per sempre Gigi“. Bandiere a mezz’asta anche a Porto Torres e a Sassari.

“La morte di Gigi Riva ha suscitato in tutta Italia, e in Sardegna in particolare, una forte reazione emotiva e partecipazione popolare. Per questo il Comune di Sassari, facendosi interprete dei sentimenti di cordoglio generalmente espressi dai cittadini sassaresi, e in accordo con quanto stabilito dalla Regione e da molti altri Comuni sardi, ha previsto che oggi e domani, giorno dei funerali, nei propri uffici le bandiere siano esposte a mezz’asta o abbrunate. Riva era apprezzato non solo come grande campione sportivo, ma anche come uomo di straordinaria integrità, esempio di una vita dedicata allo sport con una dedizione e una serietà non comuni” si legge in una nota del Comune di Sassari.

