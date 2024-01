Cambia temporaneamente il traffico a Cagliari per le esequie di Gigi Riva. Per garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, mercoledì 24 gennaio 2024, cambia il traffico nell’area in prossimità del Santuario Nostra Signora di Bonaria.

Di seguito i provvedimenti emanati con ordinanza n. 182/2024 (link più sotto) a firma del dirigente del Servizio Opere strategiche, Mobilità, Infrastrutture viarie e Reti.

Dalle ore 9 alle ore 18:

chiusura alla circolazione veicolare nel vale Diaz, nel tratto compreso tra la via Caboto e il viale Cimitero;

chiusura alla circolazione veicolare nel viale Bonaria, nel tratto compreso tra il viale Cimitero e la via Milano;

chiusura ala circolazione veicolare nella via Milano, nel tratto compreso tra la piazza Bonaria e la via Ancona;

chiusura alla circolazione veicolare nella via Ravenna, nel tratto compreso tra la via milano e la via Bologna.

