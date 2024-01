Questa mattina il cantoniere Anas Giacomo Toro, in servizio di sorveglianza lungo la statale 131 “Carlo Felice” all’altezza di Sardara (SU), ha salvato un cane ferito individuandolo a bordo strada, oltre il guardrail.

Il sorvegliante si è subito fermato per evitare possibili pericoli per l’animale e per la sicurezza della viabilità. Si è avvicinato al cane per assicurarsi delle sue condizioni e per farlo bere. Ed ha informato le Forze dell’ordine e le Autorità competenti che sono subito intervenuti per prestare i soccorsi e portarlo in salvo con personale veterinario.

