Foglio e matite colorate, poi la maglia con il leggendario doppio uno. Non l’hanno mai visto giocare, ma anche i bambini cagliaritani sanno bene chi era Gigi Riva.

I piccoli studenti del XVII Circolo didattico di via Castiglione c’hanno messo il cuore per salutare a modo loro il grande campione.

“Il XVII Circolo didattico saluta il grande Uomo e atleta, per tutti diventato simbolo di onestà, coerenza e coraggio. Un simbolo e un esempio per Sardegna” si legge in una nota sul sito della scuola.

