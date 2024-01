Due icone che in comune hanno avuto la scelta di mettere le radici in Sardegna pur essendo nati altrove. “Fabrizio De André e Gigi Riva erano simili” racconta Dori Ghezzi a Tuttosport. “Riuscivano a regalare emozioni senza mettersi in mostra”.

La compagna di Faber racconta il rapporto tra la famiglia del cantautore e Rombo di Tuono. “Io e Gigi ci sentivamo ogni tanto con qualche telefonata. Speravo riuscissimo un giorno a ritrovarci di nuovo fianco a fianco, per assistere a un bello spettacolo. Quando ho saputo la tristissima notizia, ho pensato a quell’appuntamento che resterà in sospeso”.

La stima tra De Andrè e Riva era grande e reciproca. “Rimasi sorpresa quando seppi che Riva aveva in casa una foto di Fabrizio. Ma anche per lui, Gigi era un idolo. Stimava tantissimo Riva come calciatore e anche di più come uomo. Quando in televisione passavano le immagini del Cagliari dello Scudetto, fissava lo schermo in assoluto silenzio”.

“Quando veniva a trovarci era una grande festa per noi, mentre lui aveva paura di disturbare. Era il volto amico, un po’ come avere Fabrizio per un attimo ancora con noi”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it