Due persone sono state denunciate questa mattina a Capoterra per tentato furto aggravato e tentato furto consumato in concorso. I Carabinieri hanno infatti fermato un 24enne di origine polacca, disoccupato, molto noto alle forze dell’ordine, e un 47enne cagliaritano, anche lui con precedenti.

Dall’esame delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza comunale della zona, i militari dell’Arma hanno individuato i due come gli autori del furto compiuto il 2 gennaio scorso ai danni di una pizzeria di via Satta e del tentativo di effrazione e furto, compiuto ai danni di una farmacia di via Cagliari.

