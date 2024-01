Il commissario tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti, è volato verso la Sardegna per portare l’ultimo saluto a Gigi Riva. Ai microfoni dell’Ansa ha espresso le proprie emozioni sul grande campione del Cagliari e della Nazionale.

“Eroi come Riva non smetteranno mai di esserci vicini: lui aveva questa grande qualità di essere umile e perbene. Aveva la caratteristica di essere un protagonista senza voler attrarre i riflettori su di sé. Per lui erano importanti i suoi cari, gli amici. Emblematico il comportamento dopo la vittoria del mondiale: lui si eclissa per lasciare la luce agli altri”.

