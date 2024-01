Si apre ufficialmente la campagna elettorale in vista del voto del prossimo 25 febbraio.

Dopo la presentazione delle liste, questa mattina è arrivata l’ufficializzazione dei nomi dei candidati governatori in Corte d’Appello a Cagliari.

In corsa per la presidenza della Regione: il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu per il centrodestra; l’ex vicepresidente del M5S Alessandra Todde che guida il centrosinistra col Campo largo; l’ex presidente della Regione Renato Soru per la Coalizione sarda e Lucia Chessa per Sardegna R-esiste.

