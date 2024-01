“Ettore Licheri dice che la comunità lgbtqia+ sta con la Todde? Ancora una volta dimostra di non sapere di cosa parla”. Lo dichiara Riccardo Lo Monaco, coordinatore regionale di +Europa, che attacca il senatore del Movimento 5 Stelle dopo l’accordo con il Partito Lgbt+ per una lista alle regionali.

“Pensano di avere il consenso della comunità perché Alessandra Todde ha sottoscritto un patto elettorale con il Partito Gay? Ma lo sanno Licheri e Todde che una delle poche cose di cui la nostra comunità non vuole sentir parlare è proprio di un partito gay perché va contro tutto quello per cui abbiamo lottato nel corso degli ultimi decenni?”.

Anche Carla Baffi, donna transessuale e candidata di +Europa alle regionali a sostegno di Renato Soru: “Davvero credono che basti appuntarsi una coccardina arcobaleno per far dimenticare che l’amputazione della stepchild adoption dalla legge Cirinnà è avvenuta proprio grazie al movimento 5 stelle? Davvero pensano che ci si possa dimenticare che quando Licheri stava al governo con la Lega e la Todde si candidava alle europee, il Movimento 5 stelle si opponeva alla calendarizzazione del ddl Zan?”.

E concludono: “La comunità lgbtqia+ ha smesso da tempo di farsi agitare come feticcio dai soliti imbonitori di turno pronti a ricordarsi di gay, lesbiche e transessuali per le foto opportunity in campagna elettorale”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it