Tutti vestiti di rossoblù per omaggiare il mito di Gigi Riva. Lo ha chiesto per domani, con una circolare, il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Pirri 1-2, Valentino Pasquale Pusceddu.

“Per ricordare il grande giocatore Gigi Riva che ha scelto e amato la nostra terra, la Sardegna, restandole fedele fino alla fine” si legge nel documento. “Invitiamo tutti gli studenti e le studentesse del nostro istituto ad omaggiare questo straordinario campione, indossando un abbigliamento rosso e blu che evochi i colori della sua adorata squadra”.

Previsto anche un momento di raccoglimento. “Ogni scuola sceglierà uno spazio adeguato per riunirsi tutti insieme alle ore 11 per regalare un lungo, composto e caloroso applauso a Rombo di tuono, esempio di valore nel campo di gioco come nella vita”.

