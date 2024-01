“In pochi giorni la Sardegna perde, dopo Gigi Riva, un altro pezzo della sua storia”. Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, dedicando un pensiero alla scomparsa di Paolo Modolo, maestro sarto di Orani.

“Con profondo dispiacere mi unisco, a nome di tutti i sardi, al lutto che ha colpito i familiari e la comunità di Orani per la scomparsa del caro amico Paolo Modolo, “Su Mastru e Pannos”. I suoi capi di abbigliamento in velluto hanno interpretato, con semplicità, la tradizione agropastorale della nostra Sardegna facendo apprezzare in tutto il mondo l’abito “tipico”, indossato con orgoglio da personaggi famosi tra cui il nostro indimenticato Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga”.

