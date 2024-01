È il giorno di Cagliari – Torino, la partita di campionato che si giocherà nel ricordo di Gigi Riva. Tante le iniziative che si terranno in occasione della sfida della Unipol Domus.

La più importante riguarda la maglia da gioco: il Cagliari scenderà in campo con quella bianca in una speciale versione celebrativa. In accordo con gli sponsor non ci saranno i loghi per lasciare spazio al numero 11, posizionato sul petto.

La stessa casacca verrà indossata dai bambini che accompagneranno le due squadre e il direttore di gara al momento dell’ingresso sul terreno di gioco. I giocatori avranno il lutto al braccio.

Nel riscaldamento la squadra scenderà in campo indossando una maglia ispirata a quella dello scudetto del 1970. L’abituale playlist pre partita sarà sostituita da una selezione musicale dedicata a Riva.

Il nome del bomber e il numero 11 verranno annunciati alla lettura delle formazioni, mentre il maxischermo dello stadio trasmetterà un video commemorativo con i gol e le gesta di Rombo di Tuono.

I diversi settori dello stadio saranno colorati da coreografie create dai tifosi. L’inizio della gara verrà preceduto da un minuto di raccoglimento.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it