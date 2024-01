Ora serve capire le responsabilità. La morte di Romano Mameli, 84enne di Flumini di Quartu, è ancora avvolta dal mistero dopo il rinvenimento del cadavere a 24 ore dalla sparizione mentre si trovava al pronto soccorso del Santissima Trinità di Cagliari.

Ieri sera i familiari hanno presentato un esposto in Procura e già da questa mattina potrebbe partire un’inchiesta per accertare i fatti. Mameli si era recato in ospedale nel pomeriggio di mercoledì, ma al momento della chiamata in serata non c’era più traccia di lui.

Sui social era partito l’appello della famiglia, fino a ieri pomeriggio, venerdì 25 gennaio, quando il corpo dell’uomo è stato rinvenuto nei sotterranei della struttura.

