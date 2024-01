“E ora, cosa mi resta? Forse è questo il senso di vuoto più grande, l’idea di accantonare in un attimo ciò che mi ha fatto compagnia ogni giorno per 30 anni”. Con queste parole inizia il lungo post di Paolo Faragò sui social per annunciare il ritiro dal calcio giocato.

L’ex Cagliari, che proprio in rossoblù per cinque anni era stato uno dei giocatori più utilizzati dai vari tecnici, deve cedere il passo ai problemi all’anca che lo tormentano già dal suo periodo in Sardegna.

“Negli ultimi 4 anni, poco alla volta, il mio avversario non aveva più una maglia diversa, ma era diventato il mio corpo. Ho fatto di tutto per combatterlo, ma niente, ha vinto lui”. Spiega affranto Faragò che ha scelto di stabilirsi con la famiglia proprio a Cagliari.

Il futuro sarà nella produzione di vini con le sue cantine. “Ora mi aspetta una nuova sfida, con lo stesso entusiasmo e la stessa passione, ma in un nuovo campo, consapevole che finalmente mi sarà concesso zappare tutte le volte che vorrò”.

