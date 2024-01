I Carabinieri della Radiomobile di Quartu Sant’Elena ieri sera hanno proceduto all’arresto per furto aggravato e danneggiamento di un 48enne disoccupato, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo era stato notato da alcuni passanti mentre era intento a tagliare i quattro pneumatici di un’autovettura Citroen C3 che era parcheggiata nella via Atene, e rovistare all’interno del veicolo da cui aveva sottratto un paio di occhiali da sole, un caricabatterie e un ombrello.

Bloccato dai Carabinieri intorno alle 19.30, il ladro veniva trovato in possesso di un coltello da cucina con una lama da 24 cm e di una tronchesina in ferro oltre a quanto rubato poco prima che è stato riconsegnato al legittimo proprietario. Per il 48enne sono scattati gli arresti domiciliari.

