Mattinata di riconoscimenti a Palazzo Bacaredda, che oggi ha visto protagonisti i “Mercatini tradizionali di Natale”, con la premiazione delle casette più suggestive.

Ospitata nella Sala del Retablo, la cerimonia è stata un’occasione di gioia condivisa tra gli artigiani e gli appassionati delle tradizioni.

Elfé ha conquistato il primo gradino del podio con la sua casetta magica, “per la bellezza delle decorazioni, la cura nell’esposizione la coerenza con il tema natalizio e la qualità dei prodotti esposti”, una fusione perfetta di tradizione e innovazione che ha incantato la giuria che gli ha assegnato in premio anche 2.500 euro. Il secondo posto è stato meritatamente assegnato a Emerald, mentre Materials EDP Handmade ha portato a casa il terzo posto, sempre con un’esibizione di creatività originale e coinvolgente.

L’amministrazione comunale ha voluto sottolineare l’importanza di preservare le tradizioni natalizie, consegnando a Romina Melis (Elfé), Federica Carta (Emerald) e Erika Pasqua (Materials EDP Handmade) delle speciali targhe ricordo. Un gesto di apprezzamento per il loro impegno e il contributo significativo nel rendere unica e speciale l’atmosfera festosa della città. Tra gli elogi, riconosciuto il ruolo chiave di ciascun partecipante nel contribuire a trasformare Cagliari in un luogo accogliente e fiabesco durante le festività.

La premiazione ha dimostrato come la passione per le tradizioni natalizie possa unire la comunità, trasformando gli spazi urbani in scenari incantati durante il periodo delle festività e portando nuova linfa all’economia locale. E con un giro d’affari di circa 20mila euro a testa, le 38 casette sparse tra il Corso Vittorio Emanuele II e piazza Yenne hanno attirato numerosi visitatori e turisti incoraggiando i consumi anche nelle attività ricettive, di ristorazione e commerciali cittadine.

