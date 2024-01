Un abbraccio all’insegna dell’unità, quello di Matteo Salvini, Paolo Truzzu e Christian Solinas, al termine del convegno tenutosi oggi a Cagliari per dare il via alla campagna elettorale in vista del voto del prossimo 25 febbraio.

“L’unità della Sardegna, il bene dell’Isola vengono prima rispetto all’interesse di partito”, ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti a margine dell’evento.

“Sono contento – ha aggiunto Salvini – di quanto Solinas e la sua squadra hanno fatto in questi anni, con gli assessori e i consiglieri regionali”.

Tra i temi toccati, la continuità territoriale: “Il centrodestra è compatto – dice l’esponente di governo -. Faremo una campagna per garantire la continuità di amministrazione, se stiamo investendo come ministero l’ultima cosa che mi auguro per i sardi è che governi qualcuno che porta avanti solo i no”.

Poi annuncia: “Tornerò in Sardegna come segretario della Lega, da nord a sud, e conto che avremo un ottimo risultato di un centrodestra unito, mentre la sinistra è divisa”.

Non manca poi la domanda sulla frizione con la premier, Giorgia Meloni: “Quale invidia? Non vivo di invidia, la stimo, la apprezzo, ma sono felice di quello che ho e di quello che faccio”.

