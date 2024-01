Sardegna in festa con il Lotto.

Nell’ultima estrazione, a Cagliari sono stati centrati due premi: uno da 45.000 euro con un terno, l’altro da 23.750 euro con tre ambi e un terno.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,9 milioni di euro in tutta Italia, per un complessivo di 96,7 milioni da inizio 2024.

