Una discussione animata, fin troppo, tra due stranieri tra le vie del quartiere Marina a Cagliari è sfociata in rissa. E dalla rissa si è rischiata la tragedia: uno dei due è stato violentemente accoltellato.

Il fatto è accaduto in piazza Sant’Eulalia. La vittima, un giovane tunisino, è stato trafitto da un fendente tra spalla e gola. L’aggressore è scappato via appena visto il sangue, mentre alcuni passanti hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto è arrivata una ambulanza del 118, che ha preso in cura il giovane e lo ha trasportato con urgenza all’ospedale Brotzu in codice rosso. Nonostante il brutto taglio, non sarebbe in pericolo di vita.

Le forze dell’ordine hanno avviato le dovute indagini per riuscire a fermare l’aggressore.

“Prima era solo la sera, adesso tranquillamente anche durante il giorno” denunciano gli abitanti del quartiere. Secondo diverse testimonianze, le risse diurne stanno diventando abituali. “Nessuno però fa nulla. Cosa aspettano il Prefetto e il Sindaco?”.

