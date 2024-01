Emozioni che si sono mescolate nel pre partita di Cagliari – Torino. Ad accompagnare i minuti una serie di iniziative in ricordo di Gigi Riva.

Immagini della leggenda rossoblù si sono succedute sullo schermo della Unipol Domus. Dagli altoparlanti “Quando Gigi Riva tornerà”, la canzone che Piero Marras gli aveva dedicato.

Coreografia in bianco, rosso e blu per i tifosi nei distinti. Mentre dalla Curva Nord, gli Sconvolts espongono lo striscione con la scritta “… oggi invece so che era un destino, so che stavo andando a casa”.

Grande commozione durante il minuto di silenzio, mentre al minuto 11 è salita l’intensità degli applausi di tutto lo stadio.

