Ranieri non è soddisfatto dei risultati del suo Cagliari. Dopo tutto la sconfitta con il Torino ha continuato a far emergere i problemi che la squadra paga da inizio stagione. Ai microfoni di Sky ha analizzato la sfida.

Sugli errori difensivi. “Regaliamo troppe occasioni agli avversari, sotto l’aspetto difensivo facciamo errori inspiegabili. Inspiegabili è dire poco: se non li eliminiamo, rischiamo di non rimanere in Serie A”.

Sullo spirito della squadra. “Potevamo pareggiare nel primo tempo, poi è arrivato il secondo tempo. Le abbiamo tentate tutte. Questi ragazzi non mollano mai”.

