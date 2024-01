Grave incidente questa notte attorno all’una e mezza sulla ss 447, all’altezza di Arzachena.

Per cause in fase di accertamento, un’auto è uscita fuori strada finendo su un muretto di cinta a lato della strada.

Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco, che hanno estratto il conducente rimasto incastrato nell’abitacolo, per consegnarlo al personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Sul posto carabinieri e polizia.

