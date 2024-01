Pescavano ricci nella notte, in piena Area marina protetta, ad Alghero, con l’uso di bombole e fonti luminose.

Fermati due pescatori subacquei, intercettati dal personale della Base navale del Corpo forestale, nei pressi di Cala Dragunara.

I due, già noti per precedenti analoghi, hanno tentato di disfarsi di una parte del pescato, rigettando a mare alcuni contenitori già colmi, ma gli agenti sono riusciti a recuperare e a sequestrare circa 2070 ricci di mare, oltre alla bombola e alla restante attrezzatura utilizzata.

I pescatori, entrambi algheresi, sono stati denunciati per pesca illegale praticata con mezzi non consentiti e in area vietata.

Tutti i ricci di mare posti sotto sequestro, ancora vitali, sono stati liberati a mare, all’interno dell’Area marina protetta, con l’ausilio della motovedetta in uso alla Base navale di Alghero.

