Condannati a 10 e 9 mesi i due giovani autori di una fuga in macchina in pieno centro a Sassari, avvenuta due sere fa.

I due, entrambi ventenni, non si sono fermati all’alt della Polizia locale in piazza Castello e, a bordo di una Peugeot 206, hanno tentato di seminare due pattuglie e un motociclista della Municipale sfrecciando a 100 km/h in viale Umberto.

La corsa, che ha generato forti preoccupazioni di pedoni e automobilisti, è andata avanti fino via Togliatti dove i due, trovandosi in una strada senza uscita, sono scesi dal mezzo provando ad allontanarsi, ma sono stati subito fermati dalle forze dell’ordine.

In seguito alla perquisizione dell’auto, gli agenti hanno rinvenuto circa 200 grammi di marijuana nascosta nel cruscotto e nelle borse.

Oggi la direttissima per i due ventenni, dove la giudice Valentina Nuvoli ha deciso per i 10 e 9 mesi con la pena sospesa.

