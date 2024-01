“Non so se la rete di oggi sia la più bella in carriera, di certo la reputo la più importante, tra l’altro di sinistro. Anche se purtroppo non ha portato dei punti, la dedico a Gigi Riva, alla famiglia, a tutti i nostri tifosi”. Così Nicolas Viola ha commentato la rete in Cagliari-Torino a margine della sconfitta per 2-1 subita dai rossoblù.

Il fantasista aveva riacceso le speranze con un bellissimo sinistro a giro, ma purtroppo la squadra non è riuscita a portare a casa dei punti. “Ho sentito molto questa gara, i nostri tifosi ci hanno trasportato. In questi giorni ho capito ancora di più cosa ha rappresentato Gigi Riva per questa Terra. Ho visto un Eroe diventare Leggenda“.

“Avremmo voluto regalare una vittoria a questa gente, c’è rammarico. Ma il nostro campionato è lungo e ce la faremo”.

