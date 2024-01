Circa 18 chili tra hascisc e marijuana, 17mila euro in contanti e tutto il materiale per imbustare la sostanza stupefacente. Questo il bottino recuperato dai Carabinieri a Selargius dopo aver pizzicato un 47enne e un 21enne durante un controllo stradale.

I malviventi sono stati prima fermati in due auto differenti, dove i militari hanno rinvenuto le prime tracce di droga. Poi a una successiva perquisizione in casa è stato trovato altro materiale legato ad attività di spaccio. Il 47enne è stato confinato in carcere, mentre il più giovane ai domiciliari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it