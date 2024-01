Circa 300 persone si sono ritrovate a Cagliari per una manifestazione pro Palestina. Il sit-in , tra piazza Nazzari e via Sant’Alenixedda, è stata seguita a vista dalle forze dell’ordine. Come capitato in tutta Italia, la manifestazione non si è trasformata in corteo.

La Questura di Cagliari aveva rigettato la richiesta in quanto “la manifestazione preavvisata potrebbe assumere connotazioni lesive, sotto l’aspetto formale organizzativo e contenutistico, del valore nazionale che la Repubblica Italiana ha attribuito con la legge allo spirito commemorativo in favore delle vittime delle leggi razziali, nonché di condanna alla persecuzione del popolo ebraico”.

Sulla scalinata hanno sventolato le bandiere di A Foras e Sardigna Natzione. La maggior parte, però, sono bandiere della Palestina. E un grande striscione su sfondo nero: “Fermiamo il genocidio, mai più è ora”.

