Si era addormentato sul tavolo del ristorante dove aveva appena pranzato a Iglesias. Quando il titolare lo ha svegliato e gli ha chiesto di pagare il conto, è andato fuori di testa: sul posto i carabinieri.

Protagonista un 49enne, disoccupato. Che prima ha discusso col titolare del locale, innescando una rissa. Poi, una volta arrivati i carabinieri, li ha aggrediti con una serie di spinte e di minacce. Così gli agenti non hanno potuto far altro che bloccarlo e portarlo in caserma.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e sottoposto agli arresti domiciliari.

