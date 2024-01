L’Associazione italiana editori (AIE) ha diffuso la classifica dei dieci libri più venduti nel 2023: tra questi c’è “Tre Ciotole” di Michela Murgia.

La scrittrice sarda si piazza al quarto posto. Davanti al generale Roberto Vannacci (quinto) che col suo “Il mondo al contrario” ha scalato le classifiche grazie anche al clamore suscitato dalle sue controverse dichiarazioni.

In testa c’è “Spare”, la biografia del principe Harry. Al secondo posto “La portalettere” di Francesca Giannone. Poi il caso di “Dammi mille baci” di Tillie Cole: risale al 2018, ma è stato riportato in auge dopo esser andato in trend su TikTok.

I dati sono basati sulle vendite fatte dalle librerie fisiche e online e dalla grande distribuzione, e sono forniti da Nielsen BookScan, una società che raccoglie questo tipo di informazioni per l’editoria.

