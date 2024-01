Dopo la scia di sangue e violenza di questi ultimi giorni in città, il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha deciso di intervenire. Prevedendo presidi delle forze di polizia nel quartiere Marina.

In continuo contatto con il Questore di Cagliari, il sindaco ha concordato un presidio fisso delle forze di polizia in via Napoli per poter intervenire celermente e rassicurare i cittadini preoccupati.

“A prefetto e questore ho chiesto di intensificare le attività di prevenzione alla Marina”.

