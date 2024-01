Un anziano di 84 anni è stato denunciato per furto e resistenza a pubblico ufficiale a Cagliari.

All’uomo era stata rimossa l’auto parcheggiata in divieto di sosta. Ha raggiunto il deposito comunale, però senza alcuna intenzione di pagare. Per due giorni di fila ha provato a riprendersela. Ma non ci è riuscito.

Non si è perso d’animo, e così è salito nell’auto ed è ripartito. Investendo un dipendente del deposito e ritornando a casa. Dove è stato raggiunto dagli agenti della polizia locale che lo hanno denunciato.

