Un pomeriggio tremendo per la Torres, che perde male per 5-1 in trasferta con la Carrarese.

Un tonfo in piena regola che ha messo in luce le difficoltà difensive che i sassaresi si portano dietro da tempo.

Ma in questo caso, soprattutto nella ripresa, alla Torres si è spenta la luce. Tanto da prendere tre gol in dieci minuti. Non è servito neppure la marcatura della bandiera di capitan Scotto.