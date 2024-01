Grande spavento per un pensionato alla guida di un ultraleggero partito da Platamona. Il pilota, ieri mattina intorno alle 11, è dovuto ricorrere ad un atterraggio d’emergenza sul litorale di Sorso dopo un’avaria al motore potenzialmente catastrofica.

Per il pensionato di Porto Torres al comando del velivolo tutto è andato per il meglio, nonostante il grande spavento per una situazione potenzialmente catastrofica. Sul posto la squadra 9A dei Vigili del fuoco del distaccamento di Porto Torres. Intervenuti anche i Carabinieri.

