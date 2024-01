Terrore nella notte a Settimo San Pietro. Un grosso incendio ha interessato prima due auto per poi raggiungere un’abitazione intorno alle 4 del mattino.

Quattro persone sono rimaste intossicate dai fumi e tra queste c’è anche una bambina di 8 anni. Fortunatamente nessuna di queste risulta però versare in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti due mezzi dei Vigili del fuoco che hanno consentito di evitare conseguenze peggiori, tre ambulanze del 118 per i soccorsi e i Carabinieri per avviare le indagini sull’accaduto.

