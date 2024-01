“Truzzu si sta sottraendo a ogni confronto. Tutti gli incontri pianificati, anche in tv, finora non vedono la sua partecipazione”. Così Alessandra Todde, esponente del M5S e candidata del centrosinistra alla Regione Sardegna, ospite di Giornale Radio.

“Approfitto di questo spazio per lanciare un appello – continua Todde : Paolo fatti vedere, discutiamo di argomenti e temi, dei tuoi programmi, di come vuoi cambiare la Sardegna. Ti prego non fuggire, confrontiamoci”.

Tattica o paura? Le chiedono in studio. “Non lo so – risponde Todde – vedo i fatti. Io invece lo incalzo, non vedo perché non possa esserci un faccia a faccia”.

