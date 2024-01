Un fabbro di 62 anni, Sergio Vannini, è morto questo pomeriggio cadendo dal tetto di un capannone in cui stava lavorando. Lascia la moglie e due figlie.

L’uomo, residente a Bono, stava lavorando al montaggio di una tettoia in un capannone proprietà di un’azienda agricola di Buddusò. Secondo le ricostruzioni ha perso l’equilibrio precipitando da un’altezza di circa 7 metri.

Quando sono arrivati i medici del 118 a bordo dell’elisoccorso, per lui non c’era più nulla fare. Sulle cause e la dinamica dell’incidente stanno indagando i carabinieri della stazione di Buddusò e il personale dello Spresal.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it