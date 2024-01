Renato Soru prova ad accendere la miccia delle Regionali 2024. E lo fa sfidando apertamente Paolo Truzzu ad un confronto. All’americana, in pubblico.

“Invece di sterili passerelle in solitaria, facciamo un dibattito all’americana e aiutiamo i cittadini sardi a comprendere e decidere. E allora lo propongo, facciamolo subito. In un teatro o, come negli Usa, in un’università, davanti a un pubblico di giovani. Trasmettiamolo in streaming, ma facciamo che lo ospiti anche una rete televisiva nazionale o una regionale. E chiamiamo a fare le domande e moderare uno dei tanti bravi giornalisti sardi che seguono la politica, in modo da raggiungere e informare il pubblico più ampio possibile”.

È questa la proposta che il candidato presidente della Coalizione sarda lancia al candidato del centrodestra. Che aveva fatto sapere di volersi concentrare più sulla campagna nei territori che sui confronti con gli altri candidati alla presidenza.

