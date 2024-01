“Ciao amichetta del cuore”. Così Geppi Cucciari saluta la diva del cinema italiano, Sandra Milo, scomparsa ieri all’età di 90 anni dopo una lunga carriera di grandi successi sul piccolo e grande schermo.

Le due, attrici e conduttrici tv, erano legate da una bella relazione d’amicizia. E infatti, la stessa Geppi l’aveva voluta più volte nei suoi programmi tv e in radio.

L’ultima occasione nel marzo 2023, nel programma “Splendida Cornice” in onda su Rai3, quando la musa di Fellini era stata ospite di Cucciari per parlare della sua più grande passione: il cinema.

Ma tra le gag più divertenti, che fecero arrabbiare l’attrice e conduttrice sarda, quella del marzo 2021, in piena pandemia Covid. Milo era intervenuta con una telefonata nel programma radio “Un giorno da pecora”, co-condotto sempre da Geppi, e aveva finto un malore dovuto alla vaccinazione contro il coronavirus.

Tutti in studio si erano preoccupati per la salute della nota attrice, all’epoca 88enne, finché non era stata la stessa Milo a svelare lo scherzo. “Deficiente”, l’aveva rimproverata Cucciari scherzosamente. E Milo aveva risposto: “Sapete qual è il punto? Che non mi stanco mai di ridere”.

