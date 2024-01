Nella giornata di ieri, in una intervista ad un media sardo, Alessandra Todde aveva svelato che Renato Soru le avesse chiesto di diventare amministratore delegato di Istella. Azienda fondata dal candidato della Coalizione Sarda.

Una ricostruzione che il diretto interessato ha voluto smentire. “Sono sbalordito. Come ben sa, con lei, io e il mio socio abbiamo semplicemente fatto dei colloqui di lavoro, al termine dei quali abbiamo ritenuto che non fosse adeguata e non le abbiamo mai formalizzato un offerta di lavoro”.

Soru attacca poi più apertamente la propria competitor. “Quello che maggiormente mi stupisce è che, dopo anni dalla sua cooptazione in politica, non abbia ancora compreso la differenza tra la gestione di una piccola società privata con 15 dipendenti e il governo di una regione complessa e di una comunità di un milione e 600mila abitanti”.

Infine invia un invito ad un confronto pubblico e a lasciare da parte i curricula professionali.

