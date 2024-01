Le prime avvisaglie poco dopo Capodanno, con una scritta intimidatoria su un muro all’uscita del paese, poi un nuovo episodio pochi giorni fa. Questo l’incubo della consigliara comunale Silvana Pisanu, esponente politica di Burgos che tre giorni fa si è trovata vicino a casa un cartello e dei bossoli per intimarla a dimettersi.

Sui fatti stanno indagando i Carabinieri di Bono, intanto la consigliera è stata messa sotto stretta sorveglianza dalle forze dell’ordine, mentre si cerca di rintracciare i responsabili.

“Il dissenso non può e non deve mai essere espresso con metodi antidemocratici che hanno lo scopo di destabilizzare le Istituzioni e creare paura”. Scrive in una nota il presidente del Consiglio regionale Michele Pais.

“Massima vicinanza alla consigliera, al sindaco e all’intero consiglio comunale. Sono certo che, in attesa che le indagini facciano piena luce su questi gravissimi atti non degni di una società civile, gli amministratori non si faranno intimidire e proseguiranno ad agire, come sempre, con la massima trasparenza e spirito di servizio”.

